Sony Xperia 1 VIII продаётся на ура — пользователи любят камеры, слот microSD и разъём для наушников

Японское издание ITmedia Mobile взяло интервью у Шохати Ике и Эри Китадзавы из Sony, которые поделились новостями о продажах Xperia 1 VIII, а также заявил, что Sony прислушивается к своим клиентам.

Sony Xperia 1 VIII оказался дороже своего предшественника – в Японии цена телефона превысила 200 000 иен. Цены в Европе – 1500 евро/1400 фунтов стерлингов за базовую модель 12/256 ГБ.

«Несмотря на рост цен, продажи оказались высокими, а уровень удовлетворенности клиентов очень высок», — заявил представитель Sony. Это касается не только Японии: продажи в Европе «значительно выросли» благодаря укреплению Sony каналов прямых продаж потребителям.

Блок камеры Xperia 1 VIII пришлось перепроектировать, чтобы разместить более крупный телеобъектив. Sony отказалась от механизма переменного зума в пользу объектива с фиксированным фокусным расстоянием 70 мм. Компания Sony проводит опросы среди своих клиентов. Одним из основных факторов, повлиявших на разработку камеры Xperia 1 VIII, стало стремление к улучшению качества телеобъектива.

«В нашем опросе о причинах покупки совместимость с microSD-картами заняла высокое место», — сказал один из представителей Sony.

Другой добавил: «Наличие слота для microSD-карты и разъема для наушников теперь является неотъемлемой частью идентичности Xperia».