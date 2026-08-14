История российских Solaris подходит к концу: продажи упали, бренд вылетел из топ-10

В июле российские дилеры реализовали 1490 автомобилей Solaris, что на 55% меньше результата за тот же месяц прошлого года, когда продажи достигли 3326 машин.

За январь–июль 2026 года продажи Solaris составили 12 771 автомобиль — на 8% ниже показателя годичной давности в 13 806 единиц. На этом фоне бренд окончательно выбыл из первой десятки российского авторынка, уступив Jaecoo с результатом 14 756 проданных автомобилей.

Solaris появился на российском рынке после запуска производства в Санкт-Петербурге. В 2024–2025 годах предприятие выпускало четыре модели на базе машинокомплектов Hyundai и Kia. Последние автомобили сошли с конвейера в декабре 2025 года. Всего было произведено чуть более 70 000 машин.

По текущим оценкам, у российских дилеров остается около 8000 автомобилей Solaris. При сохранении нынешнего темпа реализации этих запасов должно хватить для обеспечения продаж до конца 2026 года.