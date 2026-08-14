Дешёвый одноклассник Porsche Cayenne и BMW X5, который может ездить без бензина. Продажи Li Auto L6 превысили 400 000 машин

Компания Li Auto сообщила, что совокупные поставки гибридного кроссовера Li L6 с увеличенным запасом хода превысили 400 000 единиц.

Модель была представлена 18 апреля 2024 года, а первые автомобили покупатели получили 24 апреля. Таким образом, на достижение отметки потребовалось около двух лет и четырех месяцев.

По заявлению производителя, Li L6 стал самым быстро продаваемым автомобилем с увеличенным запасом хода стоимостью свыше 200 000 юаней, которому удалось преодолеть рубеж в 400 000 поставок. В июле компания представила обновленную версию модели в единственной комплектации за 249 800 юаней.

Li Auto L6 по своим габаритам (длина 4935 мм) находится в одном классе с BMW X5 и Porsche Cayenne. Новый Li L6 получил переработанный дизайн кузова и салона, а емкость тяговой батареи увеличилась до 51 кВт·ч. Запас хода исключительно на электротяге по циклу CLTC достиг 300 км. В стандартное оснащение также вошел собственный 5-нм интеллектуальный чип управления Mach M100.

За дополнительные 30 000 юаней покупатели могут заказать пакет с двумя вычислительными чипами и четырьмя лидарами. Система поддерживает быструю зарядку батареи с 20% до 80% всего за 12 минут.

Для клиентов, оформивших заказ до 31 августа, предусмотрены бонусы предварительной продажи общей стоимостью до 28 000 юаней.