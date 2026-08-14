Дешёвый одноклассник Porsche Cayenne и BMW X5, который может ездить без бензина. Продажи Li Auto L6 превысили 400 000 машин
Модель была представлена 18 апреля 2024 года
Компания Li Auto сообщила, что совокупные поставки гибридного кроссовера Li L6 с увеличенным запасом хода превысили 400 000 единиц.
Модель была представлена 18 апреля 2024 года, а первые автомобили покупатели получили 24 апреля. Таким образом, на достижение отметки потребовалось около двух лет и четырех месяцев.
По заявлению производителя, Li L6 стал самым быстро продаваемым автомобилем с увеличенным запасом хода стоимостью свыше 200 000 юаней, которому удалось преодолеть рубеж в 400 000 поставок. В июле компания представила обновленную версию модели в единственной комплектации за 249 800 юаней.
Li Auto L6 по своим габаритам (длина 4935 мм) находится в одном классе с BMW X5 и Porsche Cayenne. Новый Li L6 получил переработанный дизайн кузова и салона, а емкость тяговой батареи увеличилась до 51 кВт·ч. Запас хода исключительно на электротяге по циклу CLTC достиг 300 км. В стандартное оснащение также вошел собственный 5-нм интеллектуальный чип управления Mach M100.
За дополнительные 30 000 юаней покупатели могут заказать пакет с двумя вычислительными чипами и четырьмя лидарами. Система поддерживает быструю зарядку батареи с 20% до 80% всего за 12 минут.
Для клиентов, оформивших заказ до 31 августа, предусмотрены бонусы предварительной продажи общей стоимостью до 28 000 юаней.
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