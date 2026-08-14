Samsung близка к финалу: стабильная One UI 9 для Galaxy S26 появилась на сервере компании

Для серии Galaxy S26 обнаружена новая сборка One UI 9 с номером BZH8, которая, по данным инсайдера Tarun Vats, уже имеет статус стабильной. Она появилась вслед за бета-версией ZZH6, которую Samsung недавно распространила как Beta 5.

Появление BZH8 может означать, что пятая бета станет последней перед публичным релизом One UI 9. Однако Samsung пока официально не объявляла дату выхода стабильной версии.

Как мы уже сообщали, недавняя One UI 9 Beta 5 была сосредоточена главным образом на исправлении ошибок: Samsung улучшила работу настроек, камеры на экране блокировки, приложения «Телефон», «Мои файлы», редакторов фото и видео, а также исправила проблемы с Wi-Fi и стабильностью соединения.

Если тестирование завершится без новых серьезных проблем, следующей прошивкой для Galaxy S26 должна стать уже стабильная One UI 9.