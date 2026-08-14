Первую в мире круглосуточную роботизированную кофейню без сотрудников открывают в Китае

В день открытия компания организует круглосуточную трансляцию и попытается установить мировой рекорд Гиннесса

Компания 7FRESH Coffee, принадлежащая JD.com, 16 августа откроет в пекинском Galaxy SOHO первую в мире круглосуточную полностью автоматизированную кофейню. Все операции внутри заведения выполняют роботы — от измельчения ингредиентов и приготовления напитка до его упаковки и выдачи клиенту.

Посетителям не придется стоять в очереди или взаимодействовать с персоналом. Заказать напиток можно через приложение JD.com или мини-программу 7FRESH, после чего готовый заказ забирается из автоматизированной камеры самообслуживания. Большой экран в кофейне в режиме реального времени показывает процесс приготовления.

Отдельное внимание уделено настройке напитков. Пользователь может изменять концентрацию кофе, уровень сладости и содержание сока в диапазоне от 1% до 100%. Например, концентрацию американо можно установить на уровне 40%, а сладость фруктового чая — 70%. Созданному рецепту разрешается присвоить собственное название и поделиться им с другими пользователями.

В ассортимент войдут различные виды кофе, газированные напитки, листовой чай и пробиотические соки. В дальнейшем 7FRESH планирует внедрить ИИ-рекомендации, которые будут подбирать потребление кофеина с учетом распорядка дня и физического состояния пользователя.

В день открытия компания организует круглосуточную трансляцию и попытается установить мировой рекорд Гиннесса. Первым посетителям обещают бесплатный кофе, приготовленный роботами.