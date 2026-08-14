Apple обучила собственную ИИ-модель для Китая. Американцам помогли специалисты из Alibaba

Apple обучила крупную языковую модель специально для китайского рынка, о чем сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией. По их данным, разработка велась при участии Alibaba, которая также помогала обучать модель.

Ранее Apple планировала использовать для китайских пользователей модели местных технологических компаний. Зарубежные сервисы вроде ChatGPT и Claude недоступны в Китае, поэтому компания была вынуждена адаптировать Apple Intelligence с учетом местных ограничений и требований.

Ожидается, что Apple Intelligence станет доступна в Китае в ближайшие месяцы после выхода очередного обновления iOS. Собственная модель, адаптированная под китайский рынок, позволит Apple получить больший контроль над работой ИИ-функций в устройствах и одновременно учитывать требования местного регулирования.

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Для Apple китайский рынок имеет особое значение: компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Huawei и других местных производителей, активно внедряющих ИИ в смартфоны. Использование собственной модели при поддержке Alibaba может стать для Apple способом ускорить запуск Apple Intelligence в стране.

При этом такой подход фактически формирует для Apple отдельную стратегию развития ИИ в Китае. Если информация подтвердится официально, компания станет первой иностранной корпорацией, получившей в КНР разрешение на предоставление собственной ИИ-модели. Это также станет одним из редких примеров технологического сотрудничества американской и китайской компаний на фоне обострения конкуренции между странами в сфере искусственного интеллекта.