Зарядная станция на 300 Вт с большим экраном и удаленным управлением. Представлена новинка Ugreen

Продажи в Китае начнутся 20 августа

Компания Ugreen представила настольную зарядную станцию с суммарной мощностью до 300 Вт. Устройство получило восемь портов: шесть USB-C, один USB-A и один DC.

Максимальная мощность DC-разъема достигает 240 Вт, а каждый из трех основных портов USB-C способен выдавать до 140 Вт. Зарядная станция поддерживает протоколы PD 3.1, QC, SCP, AFC, PPS, BC1.2, Apple 5V/2.4A и UFCS.

Главной особенностью устройства стал встроенный 3,02-дюймовый дисплей. На нем одновременно отображаются мощность, напряжение, ток и температура. Пользователь может менять заставку, настраивать яркость и время отключения экрана, а также выводить собственную информацию, например текущее время.

Зарядная станция поддерживает приложение Ugreen Smart Connect. Через него можно удаленно регулировать мощность отдельных портов и выбирать протокол зарядки, переключать режимы работы, а также включать и выключать устройство.

Продажи в Китае начнутся 20 августа, цена составит 799 юаней.