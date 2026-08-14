Если автоматика подведёт: космонавты Crew-13 отработали ручную стыковку «Прогресса»

Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян выполнили по четыре сценария причаливания к разным узлам станции

Основной и дублирующий космонавты миссии Crew-13 Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян 13 августа прошли экзаменационную тренировку по ручному управлению транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС». Занятия состоялись в Центре подготовки космонавтов.

Во время тренировки космонавты по очереди управляли кораблем в телеоператорном режиме (ТОРУ), при котором экипаж МКС дистанционно выполняет причаливание и стыковку. Такой способ используется в случае невозможности штатной автоматической стыковки.

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Каждый участник выполнил четыре варианта стыковки с различными узлами МКС. Сценарии включали работу как на освещенной стороне станции, так и в тени. Одновременно космонавты должны были распознавать нештатные ситуации, сообщать о них и самостоятельно выполнять необходимые действия для их устранения.

В ходе экзамена также оценивалось качество взаимодействия с наземным центром управления. Тетерятников отметил, что отдельно отрабатывал своевременную передачу докладов и ведение связи с Землей.