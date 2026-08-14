Как выглядел пик звездопада Персеиды, показали на эффектных снимках

Метеорный поток достиг максимальной активности в ночь на 13 августа, а повышенное число метеоров сохраняется еще несколько дней

Ежегодный метеорный поток Персеиды достиг максимума активности в ночь на 13 августа. В этот период наблюдатели могли увидеть значительно больше метеоров, чем обычно, благодаря прохождению Земли через область пылевых частиц, оставленных кометой.

Повышенная активность Персеид сохраняется примерно в течение трех-четырех дней вблизи даты максимума. Поэтому наблюдать отдельные яркие метеоры можно и после пикового значения потока.

В ночь максимальной активности на небе также находились сразу шесть планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. При благоприятных условиях их можно было наблюдать вместе с метеорами Персеид.