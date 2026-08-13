Зашел в лес — получил SMS: МТС запустил экологические предупреждения

Оператор МТС дополнил сервис «МТС Геоэффект» возможностью отправлять SMS с правилами поведения на природных и рекреационных территориях. Уведомления получают абоненты при пересечении заранее определенных границ лесов, парков, пляжей и заповедных зон.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

В сообщениях могут содержаться предупреждения о запрете разведения костров, мусоре и предусмотренных за нарушения штрафах. Границы конкретных территорий задают с учетом местных условий и требований заказчика. После этого система фиксирует вход пользователей в обозначенную зону и автоматически отправляет им информационные сообщения.

Услуга уже работает в нескольких российских регионах. Основными заказчиками решения стали муниципальные органы и профильные ведомства, отвечающие за туризм, экологию и содержание общественных территорий.

В МТС отметили, что SMS позволяют оперативно напоминать посетителям о действующих ограничениях непосредственно во время пребывания на природной территории. Предполагается, что такой способ информирования поможет повысить осведомленность людей о правилах и сократить число нарушений.

«МТС Геоэффект» представляет собой аналитический сервис, использующий данные геотрекинга, мобильной связи и партнерских источников для изучения посещаемости различных локаций.