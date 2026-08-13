Спутник Роскосмоса сделал фото Земли во время солнечного затмения

Роскосмос опубликовал кадры нашей планеты во время солнечного затмения, которое продлилось 12 августа с 18:34 до 22:58 по московскому времени. В официальном Telegram-канале госкорпорации появилось фото Земли с расстояния более 35 тысяч километров, когда лунный диск заслонил Солнце. Снимок был получен спутником Роскосмоса «Электро-Л».

Фото © Официальный Telegram-канал Роскосмоса

Максимальная фаза затмения составила 1,019, то есть лунный диск полностью закрыл Солнце. Но это явление можно было наблюдать только вблизи острова Исландия, а в России — с восточного берега полуострова Таймыр. Максимальная фаза наступила 12 августа в 20:46 мск и продлилась 2 минуты 18 секунд.

В Москве Солнце было закрыто лишь на 1%, а вот в Санкт-Петербурге — на целых 83%. Роскосмос организовал оттуда прямую трансляцию вместе с «Яндекс Погодой», наблюдательной площадкой выступил Лахта центр — самое высокое здание России и Европы.