Китай направил сразу несколько метеоспутников на тайфун «Дельфин»: данные поступают каждую минуту

Fengyun-4B и Fengyun-4C непрерывно отслеживают развитие тайфуна с геостационарной орбиты, а спутники Fengyun-3 изучают его внутреннюю структуру сквозь облака и осадки

Китай задействовал группировку метеорологических спутников Fengyun для непрерывного наблюдения за тайфуном «Дельфин», который сформировался над открытым океаном и приближается к побережью страны. Fengyun-4C и Fengyun-4B работают совместно, отслеживая развитие циклона, данные передаются метеорологическим службам для оценки его состояния и движения.

Fengyun-4C расположен на геостационарной орбите над 133° восточной долготы и, по данным Шанхайской академии космической техники (SAST), является самым мощным в мире одиночным геостационарным спутником для комплексного зондирования атмосферы. Его приборы, включая многоканальный сканирующий радиометр и камеру для картирования молний, позволяют в реальном времени наблюдать структуру облаков, интенсивную конвекцию (мощные восходящие потоки воздуха) и изменения грозовой активности, в том числе признаки быстрого усиления тайфуна.

Источник: Windy

По мере приближения «Дельфина» к китайскому побережью к наблюдениям подключился Fengyun-4B, находящийся на 105° восточной долготы. Благодаря более выгодному углу обзора он сосредоточился на прибрежными водами, получая изображения тайфуна и связанных с ним атмосферных систем каждую минуту с разрешением до 250 м. Это позволяет отслеживать не только сам тайфун, но и более мелкие погодные структуры вокруг него.

Дополнительно Китай задействовал метеорологические спутники Fengyun-3 на низких орбитах. Они наблюдают тайфун с разных направлений и в разное время, а их микроволновые радиометры, приборы для измерения температуры и влажности и радары осадков способны получать данные через облачные и дождевые слои. Это позволяет оценивать распределение температуры и влаги, динамику осадков и внутреннюю структуру тайфуна — от внешних спиральных полос до центральной области.