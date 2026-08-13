Космический туризм подождёт: Virgin Galactic перенесла первый полёт ракетоплана на 2027 год

Запуск ещё одного корабля запланирован на второй квартал 2027 года

Virgin Galactic отложила первый коммерческий полёт нового суборбитального корабля Delta. Изначально компания рассчитывала начать испытания ракетоплана в ближайшие месяцы и отправить аппарат с туристами в космос в четвёртом квартале 2026 года. Теперь запуск запланирован не ранее февраля 2027 года.

Глава Virgin Galactic Майкл Колглейзер объяснил перенос сложностями при сборке. По его словам, инженеры столкнулись с сотнями небольших, но важных недочётов. В отдельных случаях детали отличались от требуемых размеров всего на несколько тысячных дюйма. Дополнительное время потребуется для устранения проблем и проверки готовности корабля. Наземные испытания планируется начать уже в конце августа.

Несмотря на задержку, компания продолжает продавать места на будущие туристические полёты. С марта было реализовано более 50 билетов по $750 тыс. каждый — общая сумма бронирований превысила $50 млн.

Параллельно Virgin Galactic строит второй корабль. Его хотят задействовать в коммерческих рейсах во втором квартале 2027 года, а к концу этого периода компания рассчитывает выйти на десять запусков в месяц.

Пока у нового аппарата нет официального имени. Компания проводит голосование, предлагая выбрать один из четырёх вариантов: Horizon, Explorer, Ascend или Apeiron.