Онлайн-бронирование: «Госуслуги» помогут искать места на кладбищах

К концу 2026 года на «Госуслугах» планируют запустить сервисы для поиска и оформления мест захоронений в 21 регионе России. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт цифровой трансформации Минцифры.

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На проект выделят 295,5 млн рублей. В рамках работ в Национальную систему пространственных данных должны загрузить сведения примерно о 14 тыс. кладбищах и обеспечить электронное предоставление 15 госуслуг.

Сейчас подобные решения уже внедряются в шести регионах, еще в 15 субъектах идет подготовка. По замыслу Минцифры, переход к цифровому учету должен сократить количество очных обращений и сделать распределение участков более прозрачным.

Участники рынка отмечают, что единая база может снизить риски неофициальной продажи мест и других нарушений. Однако реализация проекта может столкнуться с проблемами. В регионах сведения о захоронениях нередко хранятся в бумажном виде или разрозненных базах, а данные потребуется проверить и привести к единому формату.

Дополнительной сложностью называют необходимость взаимодействия разных ведомств и муниципалитетов. Кроме того, даже после запуска сервисов часть процедур может остаться очной из-за необходимости сверять документы непосредственно на кладбищах.