«Росатом» приступил к физическому пуску реактора нового энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае

После специалисты приступят к испытаниям и постепенному набору мощности

12 августа специалисты «Росатома» приступили к загрузке ядерного топлива — первых тепловыделяющих сборок (ТВС). Разрешение на проведение пусковых операций китайский регулятор выдал днем ранее.

Всего в реактор планируют загрузить 163 ТВС. После завершения процедуры специалисты начнут поэтапный вывод установки на минимально контролируемый уровень мощности. На этом этапе проверят работу систем управления и защиты, а также основные нейтронно-физические характеристики реактора.

Затем энергоблок пройдет энергетический пуск и будет подключен к энергосистеме Китая. После этого его мощность постепенно доведут до проектных 100%.

Энергоблоки №7 и №8 АЭС «Тяньвань» сооружаются по российско-китайскому соглашению, подписанному в 2018 году. Проект предусматривает реакторы ВВЭР-1200. Работы на площадке начались в мае 2021 года, а российская сторона отвечает за проектирование и поставку оборудования для ядерного острова.

На станции уже работают четыре ранее построенных энергоблока с реакторами российского проекта ВВЭР-1000.