Тот случай, когда не сразу понятно, что это. Представлен новый гаджет Xiaomi для массажа разных групп мышц

Новинка получила три массажные насадки, бесщеточный мотор с двумя осями и аккумулятор, обеспечивающий до 31 дня работы

Компания Xiaomi открыла предварительные продажи массажного пистолета Mijia Fascia Gun 3 в Китае. Стоимость устройства на старте составляет 369 юаней.

В отличие от традиционных моделей с одной насадкой, новая версия оснащена тремя массажными головками разных форм, что позволяет обрабатывать различные участки тела и повышать эффективность расслабления мышц. Внутри установлен двухосевой бесщеточный двигатель, обеспечивающий усилие давления до 25 кг и глубину воздействия до 4 мм.

Устройство рассчитано на воздействие на глубокие мышечные ткани, помогает снизить ощущение усталости после нагрузок и ускорить восстановление. Производитель предусмотрел два режима работы — с фиксированной и изменяемой частотой, каждый из которых предлагает три уровня интенсивности.

Mijia Fascia Gun 3 получил функцию интеллектуального запоминания режима. При следующем включении устройство автоматически возвращается к последним использованным настройкам.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 2450 мА·ч, которого, по данным Xiaomi, хватает примерно на 31 день работы.