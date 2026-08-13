Представлены точки доступа D-Link Wi-Fi 7 с поддержкой потолочной, настенной и уличной установки

Компания D-Link представила новую линейку корпоративных точек доступа Wi-Fi 7 DAP-E3620. Серия выполнена в двухдиапазонном формате BE3600 и рассчитана на использование в офисах, учебных заведениях, гостиницах и общественных пространствах.

Устройства поддерживают ключевые возможности Wi-Fi 7, включая технологию MLO (Multi-Link Operation), модуляцию 4096-QAM и Multi-RU, что позволяет повысить скорость передачи данных, снизить задержки и эффективнее использовать радиочастотный ресурс.

Линейка включает три версии. Базовая модель DAP-E3620 предназначена для потолочного монтажа, DAP-E3620W рассчитана на установку на стенах, а DAP-E3620OU создана для эксплуатации на открытом воздухе.

Все модели оснащены сетевым портом с пропускной способностью 2,5 Гбит/с и поддерживают питание через PoE. Производитель также предусмотрел функции корпоративной безопасности, централизованное управление сетью и возможность быстрого переключения между точками доступа при перемещении пользователей.