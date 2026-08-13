SIM-боксы берут под контроль: в России вводят новые ограничения

С 1 марта 2027 года в России начнут действовать новые правила использования абонентских терминалов пропуска трафика, известных как SIM-боксы. Операторам запрещают заключать договоры на оборудование с более чем четырьмя SIM-картами с физическими лицами.

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Использовать такие устройства смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели. В договоре потребуется указывать идентификаторы оборудования и цели его применения. Использовать SIM-бокс, сведения о котором не внесены в договор, будет нельзя. Доступ к устройству организации смогут предоставлять только своим сотрудникам или привлечённым по гражданско-правовым договорам специалистам.

Мера разработана Минцифры для борьбы с мошенничеством. SIM-боксы позволяют одновременно работать с большим числом SIM-карт и применяются в том числе для телефонного обмана и нелегальной маршрутизации трафика.

За нарушение установленных требований предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей. Если оборудование использовалось в преступных схемах, наказание может включать лишение свободы на срок до двух лет, а при отягчающих обстоятельствах — до шести лет и штраф до 2 млн рублей.

Новые правила стали частью комплекса мер против телефонного и интернет-мошенничества. Ранее власти также предусмотрели ограничения на частую смену SIM-карт и создание базы IMEI с перечнем разрешённых и запрещённых для использования устройств.