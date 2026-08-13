Смартфон Xiaomi в новом форм-факторе сравнили с похожими устройствами Huawei и Samsung

Новый складной аппарат Xiaomi получит внутренний экран с соотношением сторон около 4:3 и диагональю примерно 7,6 дюйма

Мобильные телефоны

В сети появились первые изображения лицевой панели первого широкоформатного складного смартфона Xiaomi.

По предварительным данным, устройство будет выполнено в формате, близком к планшетным складным моделям Huawei и Samsung, с внутренним дисплеем с соотношением сторон около 4:3. Ожидается, что диагональ раскрытого экрана составит примерно 7,6 дюйма. 

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Источник изображения: Digital Chat Station

На опубликованных изображениях видно, что фронтальная камера расположена в правом верхнем углу внутреннего экрана. Аналогичное решение используется в  Huawei.

Также отмечается, что Xiaomi сделала более закругленные углы дисплея. Радиусы скругления выглядят крупнее.

Официальные характеристики и дата выхода модели пока не раскрыты.

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