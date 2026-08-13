Впервые в России: «МТС Банк» применил графовые нейросети для выявления кибератак

«МТС Банк» внедрил графовые нейросети для обнаружения скрытых атак на внутреннюю инфраструктуру. Как подчеркнули в банке, такое решение используется в России впервые. По данным банка, разработанный ансамбль из пяти моделей выявляет более 90% сценариев перемещения злоумышленников внутри сети.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Современные хакерские атаки все чаще используют легальные учетные записи, стандартные протоколы и действующие средства администрирования. Такой подход позволяет маскировать действия под обычную работу сотрудников и надолго оставаться незамеченным.

Графовые нейросети анализируют не отдельные события, а связи между учетными записями, серверами и сессиями. Система отслеживает, кто, когда и каким маршрутом перемещается по инфраструктуре, выявляя подозрительные последовательности действий.

Решение состоит из пяти специализированных моделей, каждая из которых ищет определенные отклонения: необычные маршруты, переходы между сегментами сети и изменения привычного поведения. В ходе годового пилотирования система обнаружила все активности в рамках 22 тестов на проникновение и одной проверки Red Team на этапе перемещения внутри инфраструктуры.

Новая технология не заменяет межсетевые экраны, антивирусы и системы мониторинга, а дополняет их. «МТС Банк» намерен постепенно распространить решение на всю инфраструктуру.