Батарея 9070 мА·ч, зарядка 100 Вт, экран 6,9 дюйма, 2.1-канальная акустическая система Bose и защита IP69. Флагманский смартфон Redmi K100 Pro Max уже начали продавать за пределами Китая

Новейший флагманский смартфон Redmi K100 Pro Max сразу после анонса в Поднебесной начал продаваться в разных странах мира, помимо Китая, но пока недоступен в России.

Устройство оснащено 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K+, частотой обновления 185 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Экран поддерживает цветовой охват P3 и полное DC-затемнение. За обработку изображения отвечает отдельный чип Xiaomi D2, предназначенный для улучшения работы дисплея.

Аппарат работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и предлагается с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra. Для хранения данных предусмотрены версии с накопителем UFS 4.1 объемом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Смартфон использует фирменную оболочку Xiaomi HyperOS с поддержкой китайского и английского языков.

Основная камера получила 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией. Дополнительно установлены 50-мегапиксельный перископический модуль с 5-кратным оптическим увеличением и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 102°. Запись видео возможна в формате 8K при 30 кадрах в секунду, а фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

За питание отвечает аккумулятор емкостью 9070 мА·ч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную проводную зарядку 22,5 Вт.

Стоимость Redmi K100 Pro Max начинается с $800 в зависимости от конфигурации.