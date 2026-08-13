«Это мечта, которой уже 70 лет. Турция вступает в ядерную лигу». Первый энергоблок АЭС «Аккую» хотят запустить через несколько месяцев

Турция рассчитывает запустить производство электроэнергии на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар на Босфорском дипломатическом форуме в Стамбуле.

Сейчас мы одновременно строим четыре реактора на АЭС "Аккую". Надеемся, что в ближайшие несколько месяцев мы начнем производство электроэнергии на первом реакторе атомной станции. Это мечта, которой уже 70 лет. Турция вступает в ядерную лигу. Алпарслан Байрактар

Ранее турецкие власти сообщали о планах начать работу первого энергоблока до конца года. АЭС «Аккую» строится государственной корпорацией «Росатом» и станет первой атомной электростанцией в истории Турции.

Проект включает четыре энергоблока с российскими реакторами ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Особенность проекта заключается в использовании модели Build-Own-Operate («строй — владей — эксплуатируй»), которая впервые применяется в мировой атомной отрасли в таком формате.