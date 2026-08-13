Купил — и забыл: «Пятёрочка» напомнит, когда продукты пора съесть

В дальнейшем сервис внедрят в «Перекрёстке» и «Чижике»

Сеть магазинов «Пятёрочка» начала поэтапно запускать в мобильном приложении сервис, который напоминает покупателям о приближении срока годности приобретённых продуктов. Система автоматически анализирует покупки, сделанные с картой лояльности «Х5 Клуб», и использует данные маркировки «Честный знак».

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

При оплате информация о товаре, включая дату производства и срок годности, считывается из цифрового кода. Затем алгоритм определяет, когда покупателю стоит напомнить о продукте. Срок зависит от категории: например, уведомление о молочных товарах приходит за три дня до окончания срока годности, а о детском питании — за пять дней.

После покупки клиент получает уведомление с конкретной датой, до которой продукт рекомендуется употребить. Вводить данные вручную, фотографировать чеки или сканировать товары дополнительно не требуется.

В «Пятёрочке» отмечают, что сервис должен помочь покупателям лучше контролировать продукты дома и снизить количество пищевых отходов. В дальнейшем аналогичные напоминания планируют внедрить в «Перекрёстке» и «Чижике», также входящих в X5.

Проект основан на данных государственной системы маркировки «Честный знак». По словам представителей ЦРПТ, информация о продукции может использоваться не только для контроля оборота товаров, но и для создания сервисов, связанных с безопасностью и удобством покупателей.