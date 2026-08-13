От самой многополосной дороги до самого большого зоопарка: 2ГИС собрал на карте рекорды России

Пользователи могут изучать отмеченные объекты и строить к ним маршруты

Команда 2ГИС запустила специальную карту с российскими рекордами. В приложении и веб-версии сервиса отмечены 70 необычных объектов из более чем 30 городов.

В Москве и Санкт-Петербурге сосредоточено больше всего таких мест. Среди них — 140-метровое колесо обозрения «Солнце Москвы», 14-полосный Зубовский бульвар и три 179-метровых флагштока в петербургском парке 300-летия города. В столице также отмечена Маросейка, где на участке длиной 466 метров работают 38 заведений.

Рекорды есть и в других регионах. В Кисловодске расположен крупнейший рукотворный парк площадью почти 966 га, в Геленджике — набережная длиной около 14 км, а под Ярославлем находится зоопарк площадью около 120 га.

Отдельные категории посвящены культуре и транспорту. В список вошли Эрмитаж, крупнейшее театральное здание НОВАТ в Новосибирске, а также 82-километровый автобусный маршрут в Сочи. Московский трамвайный маршрут T2 протяжённостью 33 км назван самым длинным в мире.

Найти подборку можно по запросу «карта рекордов» и на сайте карты рекордов.