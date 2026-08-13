Starlink вышел на новый рынок: компания Илона Маска начала принимать заказы на подключение спутникового интернета во Вьетнаме

Вьетнам стал шестым рынком Юго-Восточной Азии, где доступны услуги Starlink

Компания Starlink, предоставляющая услуги спутникового интернета и управляющая компанией SpaceX Илона Маска, начала принимать заказы во Вьетнаме.

Теперь домохозяйства могут вносить деньги на счет через веб-сайт starlink.com.vn для приобретения тарифного плана на подключение к сети, стоимость которого начинается от 1,13 миллиона донгов (43 доллара США) в месяц, плюс стоимость оборудования в размере 8,66 миллиона донгов. Минимальная ежемесячная абонентская плата для корпоративных клиентов составляет 1,48 миллиона донгов.

Согласно карте покрытия Starlink, Вьетнам стал шестым рынком Юго-Восточной Азии, где доступны услуги Starlink, присоединившись к Индонезии, Малайзии, Филиппинам, Сингапуру и Восточному Тимору.

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В марте 2025 года правительство Вьетнама объявило, что разрешит компании SpaceX запустить Starlink в тестовом режиме, отменив ограничения на иностранную собственность для этого сервиса.

Власти ограничили количество абонентов до 600 000 человек на период тестирования, который продлится до конца 2030 года.

Сервис предоставляется местным подразделением SpaceX, компанией Starlink Services Vietnam, которая была создана в сентябре 2025 года с уставным капиталом в 30 миллиардов донгов (1,1 миллиона долларов США).

По данным правительства Вьетнама, страна разрешила размещение четырех наземных станций Starlink.