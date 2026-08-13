Nvidia вдвое подняла цену видеокарты RTX Pro 6000 с 96 ГБ GDDR7 — теперь она стоит $16 000

На фоне дефицита видеопамяти и роста затрат на производство

Nvidia существенно увеличила стоимость своей профессиональной видеокарты RTX PRO 6000 Workstation Edition. Цена флагманского ускорителя на архитектуре Blackwell теперь составляет около $16 000, что в два раза выше первоначальной рекомендованной стоимости.

Главной особенностью RTX Pro 6000 является необычный для профессионального сегмента объем видеопамяти — 96 ГБ GDDR7. Именно нехватка памяти стала одной из причин резкого повышения цен.

Grok

Аналогичная ситуация наблюдалась с потребительской GeForce RTX 5090, стоимость которой на рынке выросла до $4700 при стартовой цене $2000.

Новая цена RTX PRO 6000 уже подтверждена на официальном сайте NVIDIA и через каналы продаж партнера B&W. Дистрибуторы начали подготовку поставок видеокарты по обновленной стоимости.