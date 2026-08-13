Персеиды устроили небесное шоу: над Россией можно было увидеть до 100 метеоров в час

Жители южных и восточных регионов России в ночь на 13 августа и ранним утром могли наблюдать до 100 метеоров в час во время максимума потока Персеиды. Он считается одним из наиболее заметных и ожидаемых метеорных потоков года. Скорость движения метеороидов достигала примерно 60 км/с.

Метеороиды представляют собой твердые космические тела, размеры которых меньше астероидов, но больше частиц межпланетной пыли. При попадании в атмосферу Земли они нагреваются и сгорают, оставляя короткий светящийся след. Именно это явление называется метеором.

Grok

Если космическое тело полностью не разрушается при прохождении через атмосферу и достигает поверхности Земли, его называют метеоритом. Таким образом, метеороид — это объект в космосе, метеор — наблюдаемое свечение при его прохождении через атмосферу, а метеорит — уцелевший фрагмент, упавший на поверхность планеты.