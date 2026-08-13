Как у Rolls-Royce, только круче. Новый выдвижной механизм Xiaomi будет включать две разные эмблемы

Один логотип будет премиальным, другой — предназначенным для повседневной эксплуатации

Xiaomi Auto запатентовала механизм подъема и смены автомобильных эмблем. В отличие от традиционной конструкции Rolls-Royce с одной выдвижной фигурой, разработка Xiaomi предусматривает сразу два логотипа, установленных на противоположных сторонах вращающегося механизма. Их можно поочередно поднимать и убирать в зависимости от ситуации.

Предполагается, что одна эмблема может иметь золотое или титановое покрытие и использоваться для придания автомобилю более премиального вида. Вторая предназначена для повседневной эксплуатации и может изготавливаться из более простых материалов. Механизм допускает установку на капоте, переднем и заднем бамперах, а также двери багажника.

Конструкция включает монтажную раму с вращающимся валом, пару эмблем, направляющую и электрический привод. Двигатель перемещает подвижный элемент по направляющей, благодаря чему логотипы поочередно поднимаются и фиксируются в рабочем положении.

Для обслуживания предусмотрена быстрая разборка без традиционных крепежных элементов.