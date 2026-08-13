Samsung отказалась возвращать переменную диафрагму в камеры Galaxy S27

Компания тестировала технологию для новых флагманов, но сочла ее слишком дорогой и недостаточно полезной на фоне роста стоимости компонентов

Samsung решила не оснащать серию Galaxy S27 камерами с переменной диафрагмой. По данным отраслевых источников, компания рассматривала возможность вернуть эту технологию в будущие флагманские смартфоны, однако в итоге отказалась от проекта. Galaxy S27 ожидается в первой половине 2027 года.

Переменная диафрагма позволяет регулировать количество света, поступающего на сенсор. При ярком освещении отверстие можно уменьшить, а при съемке в темноте — увеличить. Это дает возможность точнее контролировать экспозицию и глубину резкости, потенциально повышая качество фотографий.

Samsung уже использовала подобное решение в Galaxy S9 и Galaxy S10, представленных в 2018 и 2019 годах. Начиная с 2020 года компания отказалась от соответствующего аппаратного компонента и сделала ставку преимущественно на программную обработку изображений.

Grok

Для Galaxy S27 Samsung разрабатывала переменную диафрагму совместно с несколькими производителями камер, включая Samsung Electro-Mechanics и MCNEX. Предполагалось, что технология появится в основной камере будущих смартфонов. Одной из причин интереса к ней стало ожидаемое появление переменной диафрагмы в iPhone 18 Pro и Pro Max.

Однако внедрение такого механизма увеличивает себестоимость и делает камеру толще. Samsung также пришла к выводу, что преимущества технологии для смартфонов могут быть недостаточно существенными. Дополнительное давление создает рост цен на микросхемы памяти и другие компоненты.