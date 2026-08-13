Огромный и очень живучий аккумулятор, быстрая зарядка SuperVOOC, экран 144 Гц, Dimensity 6300. Представлен смартфон Realme 16х 5G

Аккумулятор должен сохранять более 97,28% исходной емкости после года эксплуатации

Realme представила смартфон 16x 5G, продажи которого стартуют 13 августа. Аппарат построен на 6-нм чипсете MediaTek Dimensity 6300, дополненном оперативной памятью LPDDR4X и накопителем стандарта UFS 2.2.

Устройство работает под управлением Realme UI 7.0 на базе Android 16. За охлаждение отвечает система AirFlow EV площадью 5300 мм² в сочетании с технологией GT Boost.

Смартфон оснащен 6,81-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость в режиме высокой освещенности достигает 1200 нит. Основной особенностью модели стала батарея емкостью 7000 мА·ч. Она поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 45 Вт, обратную зарядку на 6,5 Вт и режим обходной зарядки.

Realme заявляет, что аккумулятор должен сохранять более 97,28% исходной емкости после года эксплуатации и свыше 94,48% спустя два года. Производитель также обещает до пяти лет стабильной работы устройства.

Основная камера смартфона получила сенсор на 50 Мп, фронтальная — 8 Мп. В программной части доступны функции Ultra Clarity, удаления объектов и бликов, Motion Photo и Dual-View Video, а также интеграция с Google Gemini. Корпус защищен по стандарту IP65, предусмотрен режим Rain Touch для работы с влажными пальцами.