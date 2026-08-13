«Фанатский» смартфон с камерой Zeiss: представлена самая дешёвая версия Vivo X300 FE

Производитель выпустил конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти

Vivo представила новую конфигурацию смартфона X300 FE с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Стоимость версии составляет 84 999 рупий, что эквивалентно примерно $890.

Продажи уже начались через Flipkart, Amazon, официальный интернет-магазин Vivo и авторизованные розничные магазины в Индии. Покупателям доступны варианты Urban Olive, Lilac Purple и Noir Black.

Новая модель стала самой доступной в линейке X300 FE. Для сравнения, версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит 89 999 рупий, а конфигурация 12+512 ГБ — 99 999 рупий.

Смартфон получил флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 5. Экран — 6,31-дюймовый LTPO AMOLED с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц.

Камеры включают основной модуль на 50 Мп, ультраширокий на 8 Мп и телевик на 50 Мп с 3-кратным зумом. В оснащение входит аккумулятор на 6500 мА·ч с быстрой зарядкой 90 Вт.