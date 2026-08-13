Honor Magic 9 впервые показали официально: главный сюрприз скрывается в камере

Флагманская серия выйдет в сентябре и получит новый дизайн, технологии ARRI для съемки и сразу две камеры на 200 Мп

Honor впервые продемонстрировала дизайн будущей серии Magic 9, презентация которой состоится в сентябре. Первый официальный тизер показали в Китае одновременно с презентацией Robot Phone. Производитель уже открыл предварительную регистрацию на новинки в фирменном онлайн-магазине.

Смартфон получит крупный круглый блок камер, смещенный в левую верхнюю часть задней панели. В предыдущем поколении аналогичный элемент располагался по центру. На корпусе также заметны металлическая рамка, обновленная конструкция антенных линий и логотип ARRI рядом с камерой.

Honor готовит для серии Magic 9 технологии обработки изображения немецкой компании ARRI, специализирующейся на профессиональном кинооборудовании. Ожидается поддержка ARRI LogC3, ARRI Look и специального кинематографического режима. Партнерство Honor и ARRI было объявлено ранее в рамках международного сотрудничества в области мобильной фотографии.

По предварительным данным, линейка будет включать Magic 9, Magic 9 Pro и Magic 9 Pro Max. Смартфоны могут стать одними из первых устройств на базе флагманской платформы Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Также ожидаются расширенные ИИ-возможности, фирменный чип обработки изображений и две 200-мегапиксельные камеры.