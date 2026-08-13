Экран 2K с частотой 144 Гц и аккумулятор на 10 000 мА·ч, который выдерживает более двух дней под нагрузкой. Смартфон iQOO Z11S рассекречен до анонса

Компания iQOO раскрыла новые характеристики Z11S, официальная презентация которого состоится 18 августа в Китае.

Смартфон получит 2K-дисплей с частотой обновления 144 Гц. Максимальная яркость всей площади экрана достигнет 2000 нит. Для снижения нагрузки на зрение предусмотрены ШИМ-затемнение с частотой 2160 Гц и DC Dimming при максимальной яркости. Дисплей также прошел сертификацию SGS по параметрам низкого уровня синего света и мерцания.

Для игр производитель предусмотрел программные оптимизации сенсорного управления, призванные повысить скорость отклика и уменьшить смазывание изображения при движении. Главной особенностью смартфона станет аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч — самый большой в истории iQOO. Батарея имеет односекционную конструкцию и разработана совместно с CATL.

Заявленная автономность составляет около 17 часов навигации, 32 часов голосовых звонков в WeChat, 29 часов просмотра коротких видео и 14,6 часа мобильных игр.

В смоделированном сценарии интенсивного использования в течение всего дня в студенческом стиле (дневные сообщения, режим ожидания и музыка, затем вечерние игры, видео и звонки, всего 16 часов) заряд батареи, по сообщениям, составлял 57%. Этого должно с комфортом хватить на пару дней при нормальной нагрузке. Ожидается, что зарядка будет поддерживать мощность 44 Вт.

По предварительным данным, Z11S получит чип MediaTek Dimensity 7500-й серии, Android 16 и не менее 12 ГБ оперативной памяти. Основная камера может использовать сенсор на 50 Мп. Одновременно с Z11S ожидается презентация флагманской серии Neo 11 Ultra.