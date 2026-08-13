Вышла первая версия Xiaomi HyperOS 4 для Xiaomi 17, Redmi K90 и других смартфонов

Xiaomi начала распространение первой бета-версии HyperOS 4, уделив основное внимание производительности системы, удобству использования и функциям искусственного интеллекта.

В архитектуру Xiaomi HyperCore добавили технологии расчета нагрузки и предварительной загрузки данных в память. Они должны эффективнее распределять системные ресурсы и снижать нагрузку от часто используемых операций. Кроме того, Xiaomi разработала новый механизм выполнения приложений HyperOS и оптимизировала взаимодействие между системным и программным уровнями.

Отдельное внимание уделено плавности анимаций и скорости отклика интерфейса, особенно на рабочем столе и в ряде популярных приложений. В HyperOS 4 также дебютировал голосовой помощник Super XiaoAi 2.0 с интегрированной большой языковой моделью Xiaomi MiMo. Система получила улучшенное планирование задач и генерацию контента, включая сценарии одновременной работы нескольких приложений и устройств.

Первая бета-версия доступна для Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17, Redmi K90 Pro Max, Redmi K90 Pro Max Champion Edition, Redmi K90, Xiaomi Pad 8 Pro и Xiaomi Pad 8.