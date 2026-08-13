А как же Tesla? Тысячи роботакси Zeekr завезли в США, несмотря на тарифы в 102,5%

Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, импортировала в США более 3200 роботакси на базе китайского электромобиля Zeekr Ojai, несмотря на действующие тарифы в размере 102,5%. Более 2600 машин были поставлены в 2026 году. В августе на площадке Waymo в Месе, штат Аризона, одновременно находилось свыше 500 автомобилей.

Zeekr Ojai выпускается в Нинбо китайским подразделением Geely и известен в таможенных и отраслевых документах под кодовым обозначением CM1e. Автомобиль создан на архитектуре SEA-M, разработанной на основе концепта Zeekr M-Vision, который изначально проектировался для роботакси Waymo. В 2026 году Ojai начал выполнять пассажирские перевозки в Сан-Франциско, Финиксе и Лос-Анджелесе.

Электромобиль оснащен 800-вольтовой системой, аккумулятором емкостью 93 кВт·ч и электродвигателем мощностью 200 кВт (268 л.с.), установленным на задней оси. Конструкция предусматривает сдвижные двери без центральных стоек, а рулевое управление и тормоза используют резервированные электронные системы.

В США автомобили поступают еще до установки комплекса автономного вождения. Китайская сторона поставляет кузов, батарею и силовую установку, после чего Waymo оснащает машины собственным оборудованием и программным обеспечением шестого поколения Driver. Комплекс включает четыре лидара, шесть радаров и 13 камер.