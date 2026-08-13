Чистка продолжается: Ozon Банк удалили из Google Play

Приложение больше нельзя скачать из магазина Google, но уже установленные версии продолжают работать в обычном режиме

Приложение Ozon Банка стало недоступно для скачивания в Google Play. При этом пользователи, которые установили его ранее, по-прежнему могут пользоваться сервисом в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В банке подчеркнули, что удаление приложения из магазина не повлияло на работу финансовых сервисов. Клиенты могут совершать платежи и переводы, а также выполнять другие операции внутри России. В организации также заверили, что средства пользователей находятся в безопасности.

Для установки приложения Ozon Банк предлагает воспользоваться инструкциями на своем сайте. Также клиентам доступна веб-версия сервиса, позволяющая войти в личный кабинет через браузер.

Grok

Ozon Банк стал очередным российским финансовым сервисом, столкнувшимся с ограничениями в Google Play. Ранее из магазина удалили приложения VK, «Макс», «Одноклассники» и Mail.ru.

В августе 2023 года мы рассказывали, как из магазина Google исчезло приложение «Тинькофф банка» — вслед за введёнными США санкциями. Тогда же из каталога пропали приложения «Юнистрим», «Локо-банка» и ряда других финансовых организаций, попавших под ограничения.

Волна удалений затронула не только банки. В июле 2026 года из Google Play исчезли 17 приложений экосистемы VK — «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», «Юла» и другие. Во всех случаях компании рекомендовали пользователям не удалять уже установленные приложения и предлагали альтернативные способы доступа к сервисам — через RuStore, другие Android-магазины или веб-версии.