Европа ждала блэкаут из-за затмения, но энергосистема выдержала

Солнечная генерация должна была резко сократиться, однако европейским операторам удалось компенсировать нагрузку без отключений электричества

Европейская энергосистема успешно прошла полное солнечное затмение 12 августа без перебоев с электроснабжением. В Европейской сети операторов электросетей (ENTSO-E) сообщили, что стабильная работа сетей сохранялась во всех странах Евросоюза, в том числе в Италии, Испании и Португалии, где затмение достигало 99,99%.

Ранее ENTSO-E оценивала возможное сокращение солнечной генерации на 9,7 ГВт. Для предотвращения дефицита европейские операторы заранее согласовали несколько сценариев компенсации, включая использование дополнительных мощностей газовых ТЭС.

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По словам эксперта аналитического центра Bruegel Диан Аттман, затмение пришлось на относительно благоприятный для энергосистемы период. Оно началось после дневного пикового потребления, но до вечернего роста нагрузки из-за освещения. Одновременно снизилась температура и потребность в кондиционировании, а достаточная скорость ветра поддерживала выработку ветряных электростанций.

Дополнительным фактором стало снижение потребления: до 10% жителей европейских стран вышли на улицу наблюдать затмение. В Бельгии десятки тысяч человек собрались в городах и на площадях. В Брюсселе Луна закрыла около 90% солнечного диска, однако полной темноты не наступило.