Солнце исчезло на глазах: как выглядело редкое затмение 12 августа 2026

Полную фазу наблюдали лишь в нескольких регионах, а максимальное перекрытие солнечного диска продолжалось более двух минут

12 августа произошло полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать в разных странах Северного полушария.

Астрономическое событие продолжалось с 18:34 до 22:58 мск, а максимальная фаза наступила в 20:46. В этот момент Луна полностью закрыла солнечный диск, а полная фаза длилась 2 минуты 18 секунд.

Максимальная фаза достигла 1,019. Это означает, что видимый диаметр Луны оказался больше диаметра Солнца: их соотношение составило 1,0386. Благодаря этому спутник Земли смог полностью перекрыть светило и сформировать полную фазу затмения.

Наиболее эффектно явление выглядело в районах, оказавшихся непосредственно под лунной тенью. Полное затмение наблюдали в Исландии, Испании, восточной Гренландии, а также на российском полуострове Таймыр.

В других регионах, включая значительную часть России, была доступна только частичная фаза.