Wildberries удалили из американского App Store — и уже вернули обратно

Приложение маркетплейса снова доступно для загрузки и обновления, но причина его кратковременного исчезновения так и осталась неизвестной

Приложение Wildberries вновь появилось в американском сегменте App Store и снова доступно пользователям для скачивания и установки обновлений. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.

Исчезновение приложения из магазина Apple было зафиксировано 12 августа примерно в 17:30 мск. Пользователи с американским регионом App Store некоторое время не могли найти клиент маркетплейса и загрузить его на устройство.

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При этом ситуация не затронула другие страны. В российском App Store приложение Wildberries продолжало оставаться доступным, а уже установленные версии сохраняли работоспособность.

В RWB сообщили о восстановлении возможности скачивания и обновления приложения именно для пользователей из США. При этом компания не раскрыла обстоятельства временного удаления программы и не назвала причину произошедшего.