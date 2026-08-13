Wildberries удалили из американского App Store — и уже вернули обратно
Приложение маркетплейса снова доступно для загрузки и обновления, но причина его кратковременного исчезновения так и осталась неизвестной
Приложение Wildberries вновь появилось в американском сегменте App Store и снова доступно пользователям для скачивания и установки обновлений. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.
Исчезновение приложения из магазина Apple было зафиксировано 12 августа примерно в 17:30 мск. Пользователи с американским регионом App Store некоторое время не могли найти клиент маркетплейса и загрузить его на устройство.
При этом ситуация не затронула другие страны. В российском App Store приложение Wildberries продолжало оставаться доступным, а уже установленные версии сохраняли работоспособность.
В RWB сообщили о восстановлении возможности скачивания и обновления приложения именно для пользователей из США. При этом компания не раскрыла обстоятельства временного удаления программы и не назвала причину произошедшего.
Комментарии