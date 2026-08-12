В России освоили новейшую технологию увеличения мощности квантовых компьютеров

Это важный шаг к созданию квантового вычислителя для практических задач

Учёные Квантового проекта Росатома освоили планарную технологию увеличения мощности ионных квантовых компьютеров, сообщает пресс-служба Росатома. Впервые в стране были продемонстрированы кубитные операции на планарных ионных ловушках. Планарные ловушки — это тип электромагнитных ловушек, в которых электроды, генерирующие электрические удерживающие поля, располагаются на плоскости (чипе). Они используются в квантовых вычислениях для удержания и контроля ионов.

Фото: Физический институт Российской академии наук

Планарные ловушки способны удерживать больше кубитов (более 100), предоставляют возможность интегрировать оптические элементы для считывания кубитов и позволяют создавать зоны с заданными свойствами для улучшения качества операций. Овладение планарной технологией — это важный шаг к промышленным ионным квантовым компьютерам, способным решать практические задачи в различных отраслях, считают специалисты.

Результат продемонстрировали сразу две научные группы Квантового проекта – учёные Физического института Российской академии наук под руководством Ильи Семерикова и группа Квантового центра под руководством Кирилла Лахманского. В Физическом институте был продемонстрирован захват в планарные ловушки ионов иттербия-171, их перемещение вдоль чипа и однокубитные операции. В Квантовом центре показали захват ионов кальция, перемещение ионов и однокубитные операции.

Российские учёные заявили, что собираются развивать эту технологию и войти в гонку за квантовые вычисления на основе планарных технологий. На горизонте до 2030 года планируется достичь уровня лидерских мировых квантовых проектов.