Минтранс: в 2027 году в России начнут тестировать полностью беспилотные трамваи

Министерство транспорта РФ заявило, что старт испытаний полностью беспилотных трамваев в России запланирован на третий квартал 2027 года. Такие автономные трамваи будут двигаться без водителя в кабине, уточнили в ведомстве.

Фото: Евгений Самарин. Mos.ru

Первый в России беспилотный трамвай появился в сентябре 2025 года в Москве, но в кабине всё равно находится сотрудник для наблюдения за движением. Сейчас в городе курсируют четыре автономных трамвая, а к концу текущего года на линию выйдут ещё 11.

Ранее мы писали о том, что в Москве начались испытания полностью беспилотного поезда «Ласточка». Кроме того, вскоре в нескольких российских регионах планируется запуск беспилотных автобусов.