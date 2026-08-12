В России стартовали продажи отечественного кроссовера Jeland J6 с полным приводом

Российский бренд Jeland начал продажи полноприводной версии компактного кроссовера Jeland J6. Автомобиль представлен в максимальной комплектации «Престиж» у официальных дилеров марки.

Кроссовер получил 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. и максимальным крутящим моментом 275 Н·м. Двигатель работает совместно с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Система полного привода предусматривает шесть режимов движения, а электронная имитация блокировки дифференциала рассчитана на эксплуатацию на сложных участках дорог.

Для российских условий предусмотрены дополнительная антикоррозийная обработка кузова, защита днища и скрытых полостей, а также зимний пакет с подогревом сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. В салоне установлена панорамная крыша площадью 1,45 кв. м, а при сложенных задних сиденьях объем багажника достигает 1180 л.

В оснащение версии «Престиж» входят вентилируемые кресла, легкосплавные диски, акустические стекла, атмосферная подсветка и система кругового обзора 540° с режимом «прозрачного шасси».

Рекомендованная стоимость Jeland J6 AWD составляет 2,899 млн рублей. Для покупателей доступны программы трейд-ин и льготного лизинга. Гарантия на автомобиль действует три года или до 100 тыс. км пробега.