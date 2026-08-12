Honor Robot Phone с роботизированной камерой оценили почти в $1500 в Китае

Honor представила в Китае новый флагман Honor Robot Phone, главной особенностью которого стала роботизированная камера с искусственным интеллектом. Производитель сделал ставку на автоматическую съемку, управление жестами и возможности ИИ.

Honor Robot Phone поддерживает несколько режимов управления движением, включая Tilt Lock, FPV, FPV Vertical и AI SpinShot. Камера умеет определять источник голоса и использовать AI Live-Tracking, автоматически удерживая человека в центре кадра во время записи влога, прямой трансляции или видеозвонка. Механизм камеры можно развернуть жестом, а затем управлять съемкой без физического контакта со смартфоном.

Отдельный режим YOYO Robot Mode объединяет мультимодальное восприятие, понимание контекста, распознавание жестов и физическое движение камеры. Функция YOYO Auto Execution позволяет системному ИИ-агенту понимать намерения пользователя и выполнять сложные действия в совместимых приложениях и системных настройках.

Кроме того, Honor открыла интерфейс Agent Skills, благодаря которому сторонние разработчики смогут создавать собственные инструменты с использованием роботизированного подвеса, системы восприятия и возможностей физического взаимодействия.

За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5, а для поддержания стабильной производительности при длительной записи предусмотрена продвинутая система охлаждения. Смартфон оснащен аккумулятором нового поколения на кремний-углеродной основе емкостью 7060 мА•ч. Поддерживаются зарядка мощностью 120 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводному соединению.

Еще одной особенностью стал цельнометаллический корпус-моноблок, впервые для Android выполненный по технологии интегрального формования. В смартфоне установлен 6,31-дюймовый LTPO OLED-экран с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Пиковая яркость достигает 6800 нит, а защитное стекло Honor NanoCrystal Shield дополняется технологиями Honor AI Eye Comfort. Для снижения нагрузки на глаза используется ШИМ с частотой 4320 Гц.

Honor Robot Phone получил миниатюрный титановый стабилизатор Honor Titanium Agile Gimbal с системой 4DoF. Конструкция создана с использованием 60 производственных процессов, включает более 100 высокоточных деталей и защищена свыше 100 патентами. При этом инженерам удалось уменьшить размеры стабилизатора на 65% и одновременно повысить прочность на 200%.

Титановый привод весом всего 2,6 г обеспечивает скорость вращения камеры до 360° в секунду, а мотор Honor Super Steel Flip с плотностью крутящего момента 120 Н·м/л гарантирует точное и быстрое позиционирование.

Камера разработана совместно с ARRI и поддерживает профессиональную съемку. Основной 200-мегапиксельный модуль с сенсором 1/1,28 дюйма и f/1.6 умеет записывать 10-битное видео ARRI LogC3. Также доступны 200-мегапиксельный перископный модуль с 2,7-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 122°.

Предзаказы в Китае начались 12 августа, а продажи стартуют 18 августа. Версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш- памяти стоит около $1500, а конфигурация 16 ГБ + 1 ТБ оценивается примерно в $1900.