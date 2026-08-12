iPhone уже не тот: удаление приложений из App Store меняет отношение пользователей в России к Apple

Ограничения доступа к российским приложениям через App Store заметно повлияли на повседневное использование iPhone и отношение владельцев к продукции Apple. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам исследования среди российских пользователей смартфонов.

О недоступности ряда отечественных сервисов в зарубежных магазинах приложений знают 97% опрошенных. При этом 56% считают действия иностранных компаний по удалению российских программ некорректными.

Сильнее всего ограничения затронули владельцев iPhone. 69% из них столкнулись с проблемами, связанными с доступом к приложениям, против 37% пользователей Android. У 64% владельцев смартфонов Apple перестали приходить уведомления, 46% не смогли обновлять установленные программы, а 42% столкнулись с невозможностью скачать нужное приложение.

В результате 52% пользователей iPhone считают, что пользоваться устройством стало менее удобно. Каждый второй также говорит о разочаровании из-за ограничений, а 47% раздражает необходимость искать альтернативные способы доступа к привычным сервисам.

Ситуация влияет и на отношение к бренду. Половина опрошенных заявила о снижении доверия к Apple. Еще 45% считают, что ограничения могут способствовать переходу россиян на Android, а 51% не готовы рассматривать iPhone при следующей покупке из-за проблем с доступом к российским приложениям.