«Билайн» прокачал связь в жилых комплексах Москвы и Подмосковья

Новые базовые станции рассчитаны на рост числа пользователей и мобильного трафика

Оператор «Билайн» модернизировал мобильную сеть в крупных жилых комплексах Москвы и Московской области. В 13 новостройках появились новые базовые станции, которые должны увеличить пропускную способность сети и обеспечить запас для растущего числа пользователей.

Развитие инфраструктуры связано с высокой нагрузкой в современных жилых районах. Жители используют мобильную связь для удаленной работы, видеозвонков, просмотра видео, онлайн-игр, навигации и подключения устройств умного дома. По мере заселения новых домов объем передаваемых данных продолжает увеличиваться.

Новые станции установлены, в частности, в жилых комплексах «Измайловский лес», «Левел Стрешнево», «Ильинские Луга», «Егорово Парк», «Первый Московский», «Новое Медведково», «Верейская 41», «Видный Берег», «Нагатино-Садовники», «Левел Нагатинская», «Новое Внуково», «Квартал Некрасовка» и «Новотомилино».

По словам директора Московского региона «Билайна» Олега Бирюкова, при расширении сети компания учитывает не только текущую нагрузку, но и дальнейшее увеличение числа жителей и объема трафика.

Одновременно оператор подключает в новостройках услуги домашнего широкополосного интернета. Это позволяет использовать фиксированное соединение для работы, просмотра контента, игр и других онлайн-сервисов.