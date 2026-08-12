Кабель со встроенным экраном и зарядкой сразу двух устройств создали в Cuktech

Компания Cuktech собирается выпустить новый зарядный кабель. Как и предыдущие продукты бренда, кабель получит плетёную оплётку.

Производитель делает ставку сразу на три особенности. Во-первых, кабель сможет подключаться к экосистеме Mi Home. Во-вторых, предусмотрена возможность одновременной зарядки сразу двух устройств.

В-третьих, прямо в кабель встроят небольшой экран, который будет показывать текущую мощность зарядки и другие параметры.