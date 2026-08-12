Кабель со встроенным экраном и зарядкой сразу двух устройств создали в Cuktech

Он получил плетёную оплётку

Корпуса, системы питания и охлаждения

Компания Cuktech собирается выпустить новый зарядный кабель. Как и предыдущие продукты бренда, кабель получит плетёную оплётку.

Производитель делает ставку сразу на три особенности. Во-первых, кабель сможет подключаться к экосистеме Mi Home.  Во-вторых, предусмотрена возможность одновременной зарядки сразу двух устройств.

Фото 1
Источник изображения: Cuktech/weibo

В-третьих, прямо в кабель встроят небольшой экран, который будет показывать текущую мощность зарядки и другие параметры.

Изящный мини-ПК с Core i9-13900HX и большим набором портов за $400. Представлен новый Minisforum M1 Будущее наступило: ИИ уже почти приносит SpaceX больше, чем ракеты, спутники и все остальные направления. ИИ составит 99% стоимости компании через 5 лет