Изящный мини-ПК с Core i9-13900HX и большим набором портов за $400. Представлен новый Minisforum M1

В оснащение входят два слота DDR4 SO-DIMM и два разъема M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen4 ×4

Minisforum расширила серию M1 новой версией с мощным мобильным процессором Intel, предложив несколько конфигураций и широкий набор возможностей для подключения накопителей и периферии.

Новый M1 получил Intel Core i9-13900HX, который отличается от установленного в M1-1295 Core i9-12950HX более энергоэффективными ядрами и повышенными частотами. Базовая версия без оперативной памяти и накопителя стоит $400. Вариант с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 500 ГБ оценен в $600, а конфигурация с 32 ГБ памяти и накопителем на 1 ТБ — в $797.

Внутри корпуса предусмотрены два слота DDR4 SO-DIMM для оперативной памяти и два разъема M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen4 ×4 для SSD. Беспроводные возможности представлены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Набор портов включает сетевой RJ45 на 2,5 Гбит/с, полнофункциональный USB-C на 10 Гбит/с, два USB-A на 10 Гбит/с и еще два USB-A со скоростью 480 Мбит/с. Для подключения мониторов предусмотрены DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1 TMDS, а также установлены три 3,5-мм аудиоразъема.