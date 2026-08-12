Не только доставка: в приложении СДЭК теперь можно бронировать отели в России и за рубежом
Сервис предлагает более 3 млн вариантов размещения в 220 странах
Команда СДЭК расширила набор доступных сервисов: в мобильном приложении компании появилась возможность бронировать отели и апартаменты. Сервис работает на базе платформы «Островка» и доступен пользователям в России и за рубежом.
В каталоге представлено более 3 млн вариантов размещения в 220 странах. Пользователи могут выбрать подходящий объект, оформить бронь и оплатить проживание непосредственно в приложении СДЭК. По вопросам бронирования круглосуточно консультирует служба поддержки «Островка».
Новое направление дополнило уже работающий в приложении сервис доставки багажа. С его помощью путешественники могут заранее отправить чемоданы в другой город и не перевозить их самостоятельно во время поездки.
В СДЭК отмечают, что развитие туристических сервисов позволит объединить в одном приложении несколько этапов путешествия. Партнерство с «Островком» стало основой для добавления бронирования жилья и дальнейшего расширения соответствующего направления.
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