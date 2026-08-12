Экран-водопад 144 Гц, батарея на 7050 мА•ч и мощный ИИ. Смартфон iQOO Z11 рассекретили до анонса

Одной из главных особенностей нового смартфона iQOO Z11 станет аккумулятор емкостью 7050 мА•ч, рассчитанный на длительную работу при учебе, создании контента, развлечениях и многозадачности. Возможности быстрой зарядки пока не раскрыты.

Производитель также делает ставку на функции искусственного интеллекта. Смартфон получит AI Captions для расшифровки и перевода с использованием Google Gemini и Microsoft Azure, а инструменты AI Creation смогут суммировать документы, улучшать задания, генерировать идеи и помогать с созданием контента.

Предусмотрены маршрутизация задач между разными моделями Gemini, обработка ИИ в реальном времени, сохранение контекста диалога и функция Circle to Search.

В основе iQOO Z11 будет MediaTek Dimensity 7500 Turbo. Смартфон получит 6,83-дюймовый изогнутый по бокам AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, яркостью до 2000 нит в HBM-режиме и локальной пиковой яркостью 3000 нит.

Доступны два цвета — Celestial Blue и Aurora Green. Данные о камерах, объемах оперативной и встроенной памяти пока не раскрыты.