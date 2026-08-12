Экран-водопад 144 Гц, батарея на 7050 мА•ч и мощный ИИ. Смартфон iQOO Z11 рассекретили до анонса
iQOO Z11 представят 20 августа
Одной из главных особенностей нового смартфона iQOO Z11 станет аккумулятор емкостью 7050 мА•ч, рассчитанный на длительную работу при учебе, создании контента, развлечениях и многозадачности. Возможности быстрой зарядки пока не раскрыты.
Производитель также делает ставку на функции искусственного интеллекта. Смартфон получит AI Captions для расшифровки и перевода с использованием Google Gemini и Microsoft Azure, а инструменты AI Creation смогут суммировать документы, улучшать задания, генерировать идеи и помогать с созданием контента.
Предусмотрены маршрутизация задач между разными моделями Gemini, обработка ИИ в реальном времени, сохранение контекста диалога и функция Circle to Search.
В основе iQOO Z11 будет MediaTek Dimensity 7500 Turbo. Смартфон получит 6,83-дюймовый изогнутый по бокам AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, яркостью до 2000 нит в HBM-режиме и локальной пиковой яркостью 3000 нит.
Доступны два цвета — Celestial Blue и Aurora Green. Данные о камерах, объемах оперативной и встроенной памяти пока не раскрыты.
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