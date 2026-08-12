Starlink запустили в 167 странах с 22 млн пользователей. Маск прогнозирует рост пользовательской базы в 10 раз

Сеть SpaceX уже работает в 167 странах, а количество ее пользователей исчисляется десятками миллионов. При этом компания рассчитывает увеличить аудиторию более чем в 10 раз и многократно нарастить орбитальную группировку.

По словам Илона Маска, Starlink сегодня насчитывает 22 млн мобильных абонентов и 13 млн пользователей высокоскоростного доступа. Глава SpaceX ожидает, что в дальнейшем оба показателя вырастут более чем в десять раз. Он также называет Starlink первой в истории глобальной системой высокоскоростного интернета.

Grok

Сейчас на орбите находится около 11 тыс. спутников Starlink — более чем вдвое больше, чем у всех остальных операторов вместе взятых. Однако нынешняя группировка, по словам Маска, далеко не предел. С появлением Starlink V3 и последующих поколений ее размер потенциально может увеличиться до 100 тыс. спутников.

Еще амбициознее выглядит прогноз по трафику. Маск считает, что со временем Starlink сможет передавать более 90% всего интернет-трафика в мире.